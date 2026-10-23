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Le proteste in Europa, tra tensioni e il sospetto di una regia esterna

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Buona parte delle manifestazioni che stanno attraversando alcune delle grandi città europee è acefala, organizzata solo sui social e dai social. Proprio questo le rende particolarmente permeabili a possibili regie straniere. O, come minimo, a narrazioni straniere e ostili, che hanno tutto da guadagnare da un’opinione pubblica europea confusa, divisa e sfiduciata

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