La studiosa dirige il dipartimento di Storia dell'Università di Belgrado. Molto attiva durante le proteste degli anni Novanta contro Milošević e contro la guerra, oggi ci racconta tra corsi e ricorsi storici quali sono le sfide del movimento studentesco serbo che con una lista di candidati della società civile vuole mettere fine all'era Vucic alle elezioni parlamentari del 25 ottobre. "Il loro è un approccio politico nuovo che noi anziani spesso non capiamo, ma sta proprio lì il segreto del successo", afferma