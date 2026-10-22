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Premio Sakharov alla Corte Penale Internazionale: è una sfida a Trump

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Il premio Sacharov 2026 è stato assegnato alla Corte penale internazionale. Una decisione che ha anche la forma e la sostanza di un messaggio dritto a Washington. Risulta difficile, infatti, non leggerla come una radicale sconfessione delle recenti decisioni dell’amministrazione Trump rispetto all’organismo di giustizia internazionale: uno schiaffo vero

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