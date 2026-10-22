Midterm, la battaglia dell'ex giudice Pappas contro Trump: "Mi opponevo citando la legge"
L’ex giudice dell’immigrazione, licenziato nel luglio 2025, ha fatto causa al Dipartimento di Giustizia. Nella sua testimonianza a Sky Insider racconta le pressioni sui magistrati, gli arresti nei tribunali e il timore che la giustizia migratoria diventi uno strumento dell’esecutivo. I dati sui dinieghi d’asilo e il ricambio dei giudici restituiscono la dimensione di una trasformazione che, alla vigilia delle elezioni di Midterm, investe l’equilibrio dei poteri negli Stati Uniti
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