La vittima, 71 anni, stava pescando lungo la riva di uno stagno quando il rettile lo ha trascinato in acqua, uccidendolo. L’animale è stato abbattuto

Un alligatore lungo quasi 4 metri ha ucciso un uomo di 71 anni a Winter Garden, in Florida. La vittima, di nome Steve Hamilton, stava pescando lungo la riva di uno stagno quando il rettile lo ha trascinato in acqua, uccidendolo. I soccorritori sono giunti sul posto velocemente ma la presenza di altri alligatori ha ostacolato le operazioni di salvataggio e il corpo dell'uomo è stato recuperato dall'acqua solo ore più tardi. Il capitano Michael Mason, del dipartimento di polizia di Winter Garden, ha riferito al New York Times che l'animale è stato abbattuto dopo aver ucciso l'uomo.