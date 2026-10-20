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Florida, alligatore lungo quasi 4 metri uccide un uomo: ore per recuperare il corpo

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La  vittima, 71 anni, stava pescando lungo la riva di uno stagno quando il rettile lo ha trascinato in acqua, uccidendolo. L’animale è stato abbattuto

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Un alligatore lungo quasi 4 metri ha ucciso un uomo di 71 anni a Winter Garden, in Florida. La vittima, di nome Steve Hamilton, stava pescando lungo la riva di uno stagno quando il rettile lo ha trascinato in acqua, uccidendolo. I soccorritori sono giunti sul posto velocemente ma la presenza di altri alligatori ha ostacolato le operazioni di salvataggio e il corpo dell'uomo è stato recuperato dall'acqua solo ore più tardi. Il capitano Michael Mason, del dipartimento di polizia di Winter Garden, ha riferito al New York Times che l'animale è stato abbattuto dopo aver ucciso l'uomo. 

L’animale è stato abbattuto

Mason ha precisato che le autorità non avevano ricevuto alcuna segnalazione riguardo alla presenza di alligatori presso lo stagno, un bacino collegato al lago Apopka, a sud-ovest di Orlando, aggiungendo però che l'area è popolata da numerosi esemplari. "In questa zona della città non è raro imbattersi in alligatori", ha spiegato, invitando i cittadini a prestare sempre attenzione a ciò che li circonda. "Un alligatore può sembrare docile, è quasi un simbolo della Florida, ma può rivelarsi pericoloso", ha avvertito Mason. Gli attacchi da parte di alligatori sono statisticamente rari: dal 1948 a oggi ne sono stati registrati circa 34.

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