Dalla Francia all'Albania: la rabbia dei Gen Z esplode in Europa

Il 17 ottobre diverse città europee sono state teatro di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine e di scene di guerriglia urbana messa in atto da gruppi di giovanissimi. Violenze che si innestano su settimane di mobilitazione contro il caro vita, gli stipendi bassi e di manifestazioni per denunciare la situazione dell'edilizia scolastica e la questione abitativa. La protesta pacifica si è trasformata sempre più spesso in episodi di violenza e assalti. Da Milano a Tirana, passando per Parigi e Bruxelles