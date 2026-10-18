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Dalla Francia all'Albania: la rabbia dei Gen Z esplode in Europa

Redazione Sky Tg24

©Getty

Il 17 ottobre diverse città europee sono state teatro di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine e di scene di guerriglia urbana messa in atto da gruppi di giovanissimi. Violenze che si innestano su settimane di mobilitazione contro il caro vita, gli stipendi bassi e di manifestazioni per denunciare la situazione dell'edilizia scolastica e la questione abitativa. La protesta pacifica si è trasformata sempre più spesso in episodi di violenza e assalti. Da Milano a Tirana, passando per Parigi e Bruxelles

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