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New York, tra le strade del Queens dove le Midterm si intrecciano alla paura dell’Ice

Cristiana Mancini

Una manifestazione contro l'ICE a Corona nel Queens (Getty)

A Corona, nel Queens, i timori legati alle retate condizionano la vita quotidiana delle famiglie e alimentano le preoccupazioni in vista delle elezioni di Midterm. Tony Alarcón, fondatore di Las Doñas, racconta il clima nella comunità. Odilia vuole votare anche per chi non può farlo. Mercedes, che nel 2024 ha scelto Trump, oggi è in dubbio: “Questa volta dovrò pensarci molto bene”

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