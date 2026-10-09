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Il Nobel a Pillay, una difesa delle istituzioni dagli attacchi di Usa-Israele

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Ha un significato politico il premio per la Pace assegnato all'ex Alta Commissaria Onu per i Diritti Umani. Un riconoscimento che arriva proprio nel giorno in cui Washington annuncia nuove sanzioni contro la Corte penale internazionale

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