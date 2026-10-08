Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul rientro a scuola di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Proteste in Francia, oggi nuove manifestazioni degli studenti

Mondo
©Ansa

Va in scena "l'atto IV" delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono "totalmente o parzialmente sospese" in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel Paese, secondo le stime provvisorie del ministero dell'Istruzione. Lecornu ha assicurato: "Nessun ordine alla polizia di scontrarsi con i giovani". Intanto, come promesso la settimana scorsa, il ministro dell'Istruzione, Édouard Geffray, ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori al ministero nel pomeriggio

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Continuano le proteste degli studenti in Francia: oggi va in scena "l'atto IV" delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Come scrive il giornale Le Figaro, le lezioni sono "totalmente o parzialmente sospese" in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel Paese, secondo le stime provvisorie del ministero dell'Istruzione di questa mattina. Intanto, come promesso la settimana scorsa, il ministro dell'Istruzione nazionale, Édouard Geffray, ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori al ministero per oggi alle 15:00. 

Lecornu: "Nessun ordine alla polizia di scontrarsi con i giovani"

Ieri il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, ha spiegato che "la rabbia dei giovani" coinvolti nelle manifestazioni studentesche "non nasce dal nulla". "Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono", ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine "non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti". E un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque. Non solo. Lecornu ha anche annunciato che "le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre", ma che "gli spazi di dialogo avviati" nelle scuole continueranno "in ogni liceo, fino alla settimana prossima".

Approfondimento

Proteste Francia, studenti chiedono incontro con Lecornu

Come sono iniziate le proteste

Le proteste erano iniziate a settembre, da una scuola di Créteil, nella periferia sudorientale di Parigi, dove gli studenti si erano uniti ai loro insegnanti per chiedere più risorse e personale. La campagna poi è diventata virale e ha spinto studenti in tutta la Francia ad aderire all’appello per un intervento del governo contro problemi come classi sovraffollate, assenze degli insegnanti e strutture obsolete. 

Approfondimento

Francia, scontri a Lione durante le proteste studentesche
FOTOGALLERY

©Ansa

epa13285188 Protesters face French police officers as clashes erupt during a national day of protest by high school students and members of education union over school conditions, in Montpellier, southern France, 06 October 2026. The demonstration comes amid a nationwide wave of protests across France against severe teacher shortages, overcrowded classrooms, a lack of resources, and poor learning conditions ahead of upcoming national budget decisions. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
1/20
Mondo

Francia, ancora proteste degli studenti: tensione nelle città. FOTO

Da Parigi, fino a Lione e Marsiglia: in tutta la Francia migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere di migliorare il sistema scolastico. Lecornu: 'Lezioni nei licei sospese fino a fine settimana'. Macron convoca riunione per fare il punto con i ministri

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Crosetto: "In Arabia 500 militari ma non è nuova missione"

live Mondo

"Arabia Saudita chiede nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi", ha aggiunto il...

Kiev: "Raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti". LIVE

live Mondo

Lo affermano le autorità locali del Donetsk come riporta Ukrainska Pravda. Secondo il...

Proteste in Francia, oggi nuove manifestazioni degli studenti

Mondo

Va in scena "l'atto IV" delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono...

Peste polmonare in Siberia, Trump: "Non crediamo sia arma biologica"

Mondo

Una richiesta ufficiale di chiarimenti è arrivata da Washington dopo le crescenti preoccupazioni...

A security person wearing a face mask looks out from the door of an infectious diseases hospital in the town of Shelekhov, where an employee of the Irkutsk Antiplague Research Institute had died, in the Irkutsk region on October 7, 2026. (Photo by TATYANA MAKEYEVA / AFP)

Messico, YouTuber offre ricompensa per uccidere vescovo Juan Espinoza

Mondo

Il content creator - identificato come José Lápiz, che conta circa 620.000 iscritti - ha lanciato...

Mondo: I più letti