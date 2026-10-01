Durante la notte e soprattutto nelle prime ore della mattina l’attività temporalesca si è ulteriormente intensificata. Particolarmente coinvolti risultano i settori dell’Hérault, Gard, Lozère e Ardèche. scuole chiuse a Montpellier

Maltempo nel sud della Francia. Allerta rossa per pioggia e inondazioni nei dipartimenti di Gard ed Hérault. Lo annuncia l'agenzia Météo-France, mettendo in guardia sull'arrivo di un episodio "eccezionale" in queste due zone del quadrante meridionale dell'Esagono. I dipartimenti di Lozère e Ardèche rimangono invece in allerta arancione, penultimo livello di rischio prima del rosso.

Chiuse le scuole a Montpellier

In un messaggio pubblicato su X, il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, invita i cittadini alla ''più grande vigilanza: limitate gli spostamenti e seguite le indicazioni delle autorità", afferma il ministro aggiungendo che ''i servizi dello Stato e di soccorso sono pienamente mobilitati''. Anche il sindaco di Montpellier (Hérault) Michaël Delafosse invita la cittadinanza alla cautela e annuncia la chiusura eccezionale delle scuole in attesa che il tempo migliori.