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La Casa Bianca esclude ancora la Cnn dal press pool

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©Getty

La nuova decisione inasprisce lo scontro col network scelto domenica per seguire la visita del presidente Trump all'impianto di autocarri a Denton

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La Casa Bianca ha escluso ancora la Cnn dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, proseguendo sulla propria linea nello scontro coi media nonostante la pronuncia di un giudice federale che aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare l'accesso della stessa Cnn e quelli di MsNow e Politico.

Cnn scelta per la rotazione 

La Cnn, designata per viaggiare con Trump in base alla rotazione dei media diffusa dalla Casa Bianca domenica 27 settembre, è stata però depennata dalla visita del presidente all'impianto di autocarri a Denton, in Texas, seguita dal discorso a Durant, in Oklahoma. "Una palese violazione di primo emendamento e giusto processo", ha detto Theodore Boutrous, legale della Cnn. 

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