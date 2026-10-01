La Casa Bianca esclude ancora la Cnn dal press pool

La Casa Bianca ha escluso ancora la Cnn dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, proseguendo sulla propria linea nello scontro coi media nonostante la pronuncia di un giudice federale che aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare l'accesso della stessa Cnn e quelli di MsNow e Politico.