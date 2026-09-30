Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ungheria, ridotta a 7 anni la pena per l'attivista tedesca Maja T.

Mondo
©Getty

La Corte ungherese ha ridotto la pena da 8 a 7 anni per aggressione aggravata ai danni di presunti estremisti di destra. Durante il procedimento, l’accusa aveva chiesto un inasprimento della pena portandola a oltre 13  anni e condizioni di detenzione più severe all’interno di un istituto penitenziario di regime restrittivo, mentre la difesa si batteva per l’assoluzione

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È stata ridotta a sette anni la pena di Maja T., attivista antifascista in carcere in Ungheria con le stesse accuse dell’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis: aver aggredito un gruppo di neonazisti durante una manifestazione di estrema destra a Budapest nel 2023 nel corso della 'Giornata dell'Onore'. Condannata in primo grado, lo scorso febbraio, a 8 anni aveva fatto appello e oggi la conferma di riduzione della pena. Il tribunale ha ritenuto che non facesse parte di un gruppo organizzato e che il suo ruolo fosse di complicità più che di partecipazione diretta al reato. Ridotte le condanne anche di altri atticisti europei coinvolti nello stesso filone processuale, tra cui l'italiano Gabriele Marchesi la cui pena è scesa a 6 anni.

©Getty

Il commento di Ilaria Salis

"Quelle di Budapest per Maja T. e Gabriele Marchesi restano pene assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti contestati, pronunciate al termine di un procedimento che ha presentato gravissime criticità sul piano delle garanzie processuali e della valutazione delle prove" ha commentato Ilaria Salis. “Continua a pesare inoltre il forte condizionamento politico esercitato dal regime di Orbán, che ha segnato l'intera vicenda giudiziaria fin dall'inizio e nei suoi passaggi decisivi. Non si tratta soltanto di una nostra valutazione: pronunciandosi sul procedimento in occasione della richiesta di revoca della mia immunità, il Parlamento europeo ha riconosciuto l'esistenza di un fumus persecutionis, rilevando numerosi elementi concreti di persecuzione politica", ha evidenziato Salis. "Maja ha già trascorso due anni nelle carceri ungheresi in condizioni durissime e non c'è alcuna ragione per cui debba continuare a scontare la sua pena in Ungheria. Le autorità tedesche e le istituzioni europee si attivino immediatamente affinché possa essere trasferita in Germania. Per quanto riguarda Gabriele, la giustizia italiana ha già negato la sua consegna all'Ungheria, proprio sulla base dei rischi connessi alle condizioni delle carceri ungheresi: Gabriele deve restare in Italia. Non deve essere consegnato all'Ungheria".

Vedi anche

Ilaria Salis, pignorato il conto corrente per spese legali non pagate

Mondo: Ultime notizie

Kiev, due morti e quattro feriti nell'attacco russo sulla capitale

live Mondo

Continuano i raid russi sull'Ucraina con missili e droni: morti una donna e un bambino, mentre...

Teheran: "Abbiamo ricevuto una nuova proposta dagli Usa". LIVE

live Mondo

Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti...

Marocco, Fatima El Mansouri: chi è la prima donna premier del Paese

Mondo

Avvocatessa, 50 anni, è stata anche ex ministra dell'Urbanistica del governo uscente e nel 2009,...

Emergenza volo Dubai-Tel Aviv: "Pilota voleva far schiantare aereo"

Mondo

Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato...

Kaliningrad, quali armi nucleari può ospitare l’exclave russa in Ue

Mondo

Situata tra tra Polonia e Lituania, Kaliningrad è la piccola exclave della Federazione...

12 foto

Mondo: I più letti