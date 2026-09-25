Uragano Polo diretto verso le Hawaii, allerta per possibili alluvioni

L'uragano Polo

Secondo il National Hurricane Center, citato da Associates Press, le forti piogge potrebbero causare inondazioni torrenziali e frane anche in Messico. Nella città portuale di Lázaro Cárdenas, le onde del mare hanno invaso diverse case. Oltre alla Big Island, anche Maui potrebbe essere colpita dalle intense precipitazioni nelle prossime ore. Nel frattempo, nel Pacifico sono attivi, oltre a Polo, anche gli uragani Odalys, al largo nell'Oceano Pacifico, e Polo, nella costa pacifica del Messico.