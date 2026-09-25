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Uragano Polo diretto verso le Hawaii, allerta per possibili alluvioni

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Secondo le previsioni del National Oceanic and Atmospheric Administration, il potente uragano potrebbe intensificarsi ulteriormente, portando una quantità di pioggia tra i 30 e i 60 centimetri sull'arcipelago statunitense, con il rischio di improvvise inondazioni

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La tempesta tropicale Polo si avvicina alle Hawaii. Secondo le previsioni del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti, il potente uragano potrebbe intensificarsi ulteriormente raggiungendo un livello di grande intensità. Polo, il quarto ciclone tropicale a colpire le Hawaii quest'anno, potrebbe portare una quantità di pioggia tra i 30 e i 60 centimetri sull'arcipelago statunitense, con il rischio di improvvise inondazioni.  

L'uragano Polo

Secondo il National Hurricane Center, citato da Associates Press, le forti piogge potrebbero causare inondazioni torrenziali e frane anche in Messico. Nella città portuale di Lázaro Cárdenas, le onde del mare hanno invaso diverse case. Oltre alla Big Island, anche Maui potrebbe essere colpita dalle intense precipitazioni nelle prossime ore. Nel frattempo, nel Pacifico sono attivi, oltre a Polo, anche gli uragani Odalys, al largo nell'Oceano Pacifico, e Polo, nella costa pacifica del Messico.

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