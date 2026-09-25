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Trump mostra a Xi Jinping un'autopen al posto del ritratto di Biden: di cosa si tratta

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Il presidente americano ha riso con il suo omologo cinese davanti alla "Walk of fame" dei presidenti alla Casa Bianca, in particolare guardando il quadro che ha sostituito il ritratto del predecessore Biden

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Il presidente americano, Donald Trump, accogliendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping, gli ha mostrato il proprio ritratto - insieme a quelli di tutti i presidenti predecessori - e la foto dell'autopen che ha sostituito il ritratto di Joe Biden. 

Di cosa si tratta

Il video, postato sui canali social dalla Casa Bianca, mostra Trump mentre indica il quadro dedicato a Biden nella "Walk of fame" dei presidenti americani, all'esterno dell'ala occidentale. Tutti ridono perché non c'è il ritratto dell'ex presidente ma una foto della sua firma, realizzata da un'autopen, cioè un dispositivo che riproduce legalmente la firma presidenziale. La sostituzione era avvenuta già nel 2025 e si tratta di un'allusione voluta al presunto declino delle capacità cognitive di Biden durante la fine del suo mandato. Trump aveva disposto un'indagine proprio per accertare se lo staff dell'ex presidente avesse usato un'autopen per coprire il presunto venir meno delle capacità di Biden. 

La "Walk of fame" dei presidenti alla Casa Bianca, con "l'autopen" di Biden - ©Getty

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