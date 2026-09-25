Emirates Italia, il bilancio dell'estate e le previsioni per il futuro

Tra luglio e agosto, i voli Emirates da e per l'Italia hanno registrato un coefficiente di riempimento medio del 70%. Guardando alla stagione autunno/inverno, Asia Occidentale e Oceano Indiano guidano la domanda leisure con un incremento del 20,8%, mentre l'Africa registra una crescita del 4,2%. La rotta diretta Milano-New York segna un aumento del 7,6% dei passeggeri

Il bilancio dell'estate

Tra luglio e agosto, i voli Emirates da e per l'Italia hanno registrato un coefficiente di riempimento medio del 70%. Durante l'estate, il 35,3% dei passeggeri ha acquistato il biglietto entro 30 giorni dalla partenza, con un incremento di 5,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente dovuto a un approccio sempre più flessibile alla pianificazione dei viaggi, anche sulle rotte a lungo raggio. Inoltre, dal 1° agosto, con il ritorno del collegamento EK101/EK102 tra Milano Malpensa e Dubai, la compagnia ha ripristinato integralmente le frequenze e la capacità operativa precedenti al conflitto, riportando l’operatività italiana al 100%.