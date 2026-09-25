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Emirates Italia, il bilancio dell'estate e le previsioni per il futuro

Mondo

Tra luglio e agosto, i voli Emirates da e per l'Italia hanno registrato un coefficiente di riempimento medio del 70%. Guardando alla stagione autunno/inverno, Asia Occidentale e Oceano Indiano guidano la domanda leisure con un incremento del 20,8%, mentre l'Africa registra una crescita del 4,2%. La rotta diretta Milano-New York segna un aumento del 7,6% dei passeggeri

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Una domanda di viaggio che rimane solida, accompagnata da una maggiore prudenza nelle scelte e, guardando ai prossimi mesi, da segnali di una pianificazione a lungo termine: è questa la fotografia scattata da Emirates Italia in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, in programma il 27 settembre. 

Il bilancio dell'estate

Tra luglio e agosto, i voli Emirates da e per l'Italia hanno registrato un coefficiente di riempimento medio del 70%. Durante l'estate, il 35,3% dei passeggeri ha acquistato il biglietto entro 30 giorni dalla partenza, con un incremento di 5,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente dovuto a un approccio sempre più flessibile alla pianificazione dei viaggi, anche sulle rotte a lungo raggio. Inoltre, dal 1° agosto, con il ritorno del collegamento EK101/EK102 tra Milano Malpensa e Dubai, la compagnia ha ripristinato integralmente le frequenze e la capacità operativa precedenti al conflitto, riportando l’operatività italiana al 100%. 

Gli scenari

Guardando alla stagione autunno/inverno, Asia Occidentale e Oceano Indiano guidano la domanda leisure con un incremento del 20,8%, mentre l'Africa registra una crescita del 4,2%. La rotta diretta Milano-New York segna un aumento del 7,6% dei passeggeri. Nel confronto anno su anno, Premium Economy e Business Class hanno registrato complessivamente una crescita di circa il 5%, con risultati significativi sulle rotte verso gli Stati Uniti (+50%) e gli Emirati Arabi Uniti (+25,4%).

D'ilario: "Ottimisti sul futuro"

“Guardiamo al futuro con ottimismo - ha dichiarato Marco D’ilario, Manager per l’Italia di Emirates - e i dati sulle prenotazioni lo dimostrano: per i prossimi mesi cresce il numero di passeggeri che acquistano il biglietto con largo anticipo, una maggiore propensione a guardare avanti che riflette anche la consapevolezza di poter contare su un network solido, capace di garantire continuità e assistenza in un contesto che continua a evolvere".

©IPA/Fotogramma

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