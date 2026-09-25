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Alluvione in Nepal, perché il fondo Onu per i danni è ancora fermo

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il Nepal chiede 20 milioni di dollari alle Nazioni Unite per i danni delle alluvioni di agosto, ma nelle casse ci sono meno della metà dei fondi promessi e nessuna richiesta è stata ancora finanziata. A tre anni dalla sua nascita, il fondo rischia così di perdere credibilità

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