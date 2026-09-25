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Tumminello: “Narro la rivolta dimenticata delle gelsominaie siciliane”

Ludovica Passeri

Ludovica Passeri

Si chiama "La lunga estate dei gelsomini" (Nord Edizioni) ed è il romanzo di esordio di Lucia Tumminello: la storia delle raccoglitrici di gelsomini che nel '46 si ribellarono ai caporali. Palermitana di origine, cremasca di adozione, ha iniziato a dedicarsi alla scrittura durante la pandemia: "I miei figli hanno lasciato casa e ho riempito il vuoto, ma la passione per la letteratura c'è sempre stata. Fondamentali i tanti corsi di scrittura creativa e affidarmi a un editor prima di proporre il manoscritto"

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