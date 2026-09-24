Incendio doloso a stazione Starlink in Polonia: “Modus operandi russo”

È di origine dolosa l’incendio divampato nella serata di ieri, 23 settembre, in Polonia: ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di Internet satellitare di Elon Musk. Lo ha reso noto il ministro polacco per gli Affari digitali, Krzysztof Gawkowski, per il quale il rogo è stato appiccato "deliberatamente". Il “modus operandi”, ha sottolineato il ministro di Varsavia, “in questo caso è chiaramente russo". Le indagini sono ancora in corso. Sul posto sono stati inviati anche agenti di polizia e funzionari dell'Agenzia per la Sicurezza Interna. "L'incendio mirava a colpire un'infrastruttura critica di telecomunicazioni che influenza il funzionamento di Internet", ha dichiarato Gawkowski all'emittente Tvn.