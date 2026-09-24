Melania Trump: "Ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo"

Melania Trump è tornata a manifestare indipendenza nei confronti del marito Donald Trump: in un'intervista a Fox New Business, la First Lady ha proclamato di aver avuto "una bellissima infanzia" sotto il comunismo, un sistema politico invocato frequentemente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. "Sono cresciuta sotto il comunismo e, onestamente, non mi è mancato niente", ha detto l'ex modella slovena, il cui consorte usa spesso le espressioni "comunismo" e "comunista" per attaccare l'ala sinistra del partito democratico e altri che, come il sindaco di New York Zohran Mamdani, si identificano come socialisti democratici.

Una nuova serie in arrivo

Intanto la stessa First Lady ha detto al programma "amico" della Fox, Fox and Friends che a novembre uscirà una nuova docuserie. "Sarà una chiacchierata rispetto al film Melania uscito nelle sale", ha detto la protagonista: "Mentre lo giravamo il regista mi faceva le domande e io ho risposto su alcune cose piuttosto private". L'intervista è stata fatta a New York dopo l'apparizione di Melania a Wall Street per il lancio di Imperia, una rete di donne soprannominata dal suo portavoce una "Davos al femminile". Oggi Melania è di nuovo in pista per l'accoglienza al presidente cinese Xi Jinping e alla moglie Peng Liyuan, una celebre soprano, con la quale ha in programma una visita al National Museum of Asian Art di Washington. Secondo la Casa Bianca, le due First Lady vedranno opere dedicate a secoli di produzione artistica asiatica, con particolare attenzione agli scambi culturali tra Stati Uniti e Cina.