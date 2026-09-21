Nelle precedenti elezioni, cinque anni fa, Russia Unita si era fermato a 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, in rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni, nel 2021. L'Alta rappresentante Ue per la politica estera: "In Russia rimane solo la parvenza di democrazia. Ho proposto misure contro coloro che facilitano queste elezioni fittizie nei territori ucraini occupati"

Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale. Nelle precedenti elezioni, cinque anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberaldemocratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, in rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni, nel 2021.

Voto segnato da attacchi informatici e incursioni di droni ucraini

Le elezioni legislative di ieri sono state segnate da attacchi informatici e incursioni di droni ucraini, azioni a cui Mosca ha promesso di rispondere. Nessun partito contrario al conflitto era stato ammesso a partecipare a questo voto per il rinnovo della camera bassa del Parlamento, il prmo dall'inizio dell'offensiva su larga scala contro l'Ucraina nel 2022. Il voto si è svolto anche nei territori ucraini occupati e annessi dalla Russia.

Kallas: "Elezioni russe farsa, soffocato il dissenso"

"Le cosiddette elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Il loro esito non è mai stato in dubbio", ha scritto sui social l'Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas. "Il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha escluso l'unico partito registrato che si opponeva alla sua guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. In Russia rimane solo la parvenza di democrazia. Ho proposto misure contro coloro che facilitano queste elezioni fittizie nei territori ucraini occupati".