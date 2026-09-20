Uk, migliaia di donne incinte vittime di violenza domestica ogni anno

Il Guardian ha pubblicato in esclusiva i dati di un report realizzato dalla ong britannica For Baby’s Sake Trust. Secondo l’analisi, le strutture specializzate nella maternità in Inghilterra, che fanno parte del servizio sanitario pubblico, ricevono 20mila segnalazioni all'anno relative a casi di abusi domestici ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Secondo un'analisi realizzata dalla ong "For Baby’s Sake Trust", ogni anno vengono segnalati circa 20mila casi di violenza domestica ai servizi deputati all’assistenza alla maternità in Inghilterra. Un dato probabilmente sottostimato, stando al Guardian che ha pubblicato il contenuto del report, e che apre il dibattito su come supportare le ostetriche nel riconoscere i segnali di abuso e nell’accompagnamento delle donne vittime di violenza.

Il report La ong "For Baby’s Sake Trust" ha contattato 118 strutture sanitarie pubbliche attive in Inghilterra. 74 hanno hanno fornito dati relativi agli ultimi tre anni. La media triennale mostra che circa il 3,3% delle prenotazioni ricevute dalle strutture specializzate del Servizio Sanitario Nazionale sono state interessate da segnalazioni di episodi di violenza domestica, in corso o pregressi. Una percentuale che equivale a 20mila segnalazioni di abusi, avvenuti tra le mure di casa, ricevute dai servizi destinati alla cura della donna in gravidanza e nella fase immediatamente successiva al parto.