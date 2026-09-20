Il presidente statunitense ha annunciato di voler creare una Forza ad hoc per guidare l'AI, come fece con lo spazio nel 2019. Alla guida ci sarà "uno zar" che "sarà annunciato a breve", ha ribadito il tycoon che, nel frattempo, ha proposto di cambiare nome all'intelligenza artificiale. "Chiamiamola superiore o estrema", ha scritto

Una nuova task force per l'intelligenza artificiale guidata da "uno zar". Ad annunciarlo è stato Donald Trump, specificando di voler creare una forza ad hoc per guidare l'AI, proprio come fece con lo spazio durante il suo primo mandato nel 2019. “Sto creando la 'AI Force' e a breve annuncerò il nome del responsabile: si facciano avanti solo persone con un QI elevato", ha scritto il presidente statunitense in un post su Truth. Alla guida della nuova task force ci sarà "uno zar" che "sarà annunciato a breve", ha ribadito il tycoon che, nel frattempo, ha proposto di cambiare nome all'AI pubblicando un sondaggio su Truth. "Chiamiamola superiore o estrema", ha scritto.

La nuova task force per l'AI

"Sto creando la Forza per l'Intelligenza Artificiale, proprio come ho fatto con la Forza Spaziale, che ha riscosso un enorme successo nel mio primo mandato", ha aggiunto Trump. "Non ostacoleremo né soffocheremo in alcun modo la crescita di questo incredibile settore. Al contrario, lo sosterremo, lo aiuteremo e lo vigileremo durante la sua espansione! Tuttavia, saremo anche pronti a contrastare le attività illecite, e possiamo farlo con grande facilità grazie al nostro sistema di giustizia penale e civile già esistente", ha ribadito, invitando a candidarsi "solo candidati con un QI elevato".

Trump: "L'AI è la prossima rivoluzione industriale"

Secondo il presidente americano, l'intelligenza artificiale “rappresenta la prossima rivoluzione industriale o l'equivalente di Internet, ma sarà ancora più vasta e di maggiore impatto, arrivando forse a costituire fino al 25% del Pil del nostro Paese”. Poi ha concluso: “Siamo in vantaggio rispetto alla Cina e al resto del mondo, e intendo mantenere questa posizione!".

Il nuovo nome dell'AI

Il presidente Usa ha poi proposto di cambiare nome all'intelligenza artificiale, creando un sondaggio specifico su Truth e invitando tutti a votare. "Molti ritengono che le parole 'intelligenza artificiale' siano imprecise e poco efficaci per descrivere l'IA", ha scritto il tycoon. "Una definizione molto più elegante e accurata di questo nuovo fenomeno sarebbe intelligenza superiore (SI), oppure intelligenza estrema (EI) o ancora intelligenza suprema (SI)".