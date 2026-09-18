Australia: uomo ucciso da un attacco di squalo a Sorrento Beach, vicino a PerthMondo
L’attacco di squalo è avvenuto al largo di Sorrento Beach. Le autorità hanno chiuso le spiagge della zona fino a nuovo avviso. Si tratta della quarta vittima di un attacco di squalo in Australia dall’inizio dell’anno
Un uomo è stato ucciso da uno squalo mentre nuotava al largo di Sorrento Beach, una nota spiaggia vicino a Perth, nell’Australia occidentale. Lo ha riferito la polizia. Si tratta della quarta vittima di un attacco di squalo registrata in Australia dall’inizio dell’anno.
Spiagge chiuse fino a nuovo avviso
"È stato riferito che un nuotatore è stato morso da uno squalo mentre nuotava lungo la costa ed è morto", si legge in un comunicato della polizia. Dopo l’allarme, elicotteri e imbarcazioni hanno perlustrato le acque al largo di Sorrento Beach. Le autorità hanno disposto la chiusura delle spiagge della zona fino a nuovo avviso. Secondo quanto riportato dai media locali, alcuni testimoni avrebbero visto del sangue nell’acqua. È il secondo attacco di squalo avvenuto nell’Australia occidentale questa settimana: nei giorni scorsi un uomo ha perso parte della gamba dopo essere stato morso a Glenfield Beach, a nord di Perth.