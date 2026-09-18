Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Australia: uomo ucciso da un attacco di squalo a Sorrento Beach, vicino a Perth

Mondo
©IPA/Fotogramma

L’attacco di squalo è avvenuto al largo di Sorrento Beach. Le autorità hanno chiuso le spiagge della zona fino a nuovo avviso. Si tratta della quarta vittima di un attacco di squalo in Australia dall’inizio dell’anno

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un uomo è stato ucciso da uno squalo mentre nuotava al largo di Sorrento Beach, una nota spiaggia vicino a Perth, nell’Australia occidentale. Lo ha riferito la polizia. Si tratta della quarta vittima di un attacco di squalo registrata in Australia dall’inizio dell’anno.

Spiagge chiuse fino a nuovo avviso

"È stato riferito che un nuotatore è stato morso da uno squalo mentre nuotava lungo la costa ed è morto", si legge in un comunicato della polizia. Dopo l’allarme, elicotteri e imbarcazioni hanno perlustrato le acque al largo di Sorrento Beach. Le autorità hanno disposto la chiusura delle spiagge della zona fino a nuovo avviso. Secondo quanto riportato dai media locali, alcuni testimoni avrebbero visto del sangue nell’acqua. È il secondo attacco di squalo avvenuto nell’Australia occidentale questa settimana: nei giorni scorsi un uomo ha perso parte della gamba dopo essere stato morso a Glenfield Beach, a nord di Perth.

Leggi anche

Australia, donna sopravvive a attacco prendendo a pugni uno squalo

Mondo: Ultime notizie

Attacchi a base aerea in Arabia: colpito Eurofighter italiano. LIVE

live Mondo

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che "la base aerea di Taif è stata oggetto...

Macron: "Attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta". LIVE

live Mondo

Gli attacchi ibridi russi "non resteranno senza risposta", ha detto il presidente francese. Per...

Uk, prima apparizione pubblica di Harry a Invictus Games Awards. FOTO

Mondo

A tre settimane dal suo rientro in Gran Bretagna dagli Stati Uniti, il Duca di Sussex, stavolta...

8 foto

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Bolivia, nuova specie felina scoperta dopo un secolo: il gatto Tilcayo

Mondo

I ricercatori hanno confrontato i genomi di 38 felini, inclusi 26 del genere Leopardus, e stimano...

Mondo: I più letti