Spiagge chiuse fino a nuovo avviso

"È stato riferito che un nuotatore è stato morso da uno squalo mentre nuotava lungo la costa ed è morto", si legge in un comunicato della polizia. Dopo l’allarme, elicotteri e imbarcazioni hanno perlustrato le acque al largo di Sorrento Beach. Le autorità hanno disposto la chiusura delle spiagge della zona fino a nuovo avviso. Secondo quanto riportato dai media locali, alcuni testimoni avrebbero visto del sangue nell’acqua. È il secondo attacco di squalo avvenuto nell’Australia occidentale questa settimana: nei giorni scorsi un uomo ha perso parte della gamba dopo essere stato morso a Glenfield Beach, a nord di Perth.

