Rye by Martin Auer, a New York c'è un negozio che vende il pane di segale a 60 dollariMondo
Una pagnotta gigante fatta di ingredienti naturali, senza lievito. Alla modica cifra di 60 dollari. La gente incredula va non solo a vederla, ma anche a comprarla e ad assaggiarla in un panificio austriaco di New York
Una pagnotta di pane di segale venduta a circa 60 dollari. Succede a New York, in un panificio austriaco Rye by Martin Auer inaugurato il 10 settembre 2026 su Lafayette Street, a Manhattan. Nato dall'idea Martin Auer, panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane a Graz è destinato a diventare un nuovo status symbol.
Ingredienti a caro prezzo
Quattro gli ingredienti del pane che, come viene riportato dalla panetteria, vengono usati: farina di segale dall'Austria, acqua, sale e tempo. Impazzano i video sui social. Da quando il locale ha aperto, il 10 settembre, davanti al negozio sono comparse code di curiosi pronti a vedere, assaggiare e comprare quello che è già stato ribattezzato il “pane da 60 dollari”. Un prezzo fuori mercato, che invece di scoraggiare i clienti, ha contribuito a trasformarlo in un fenomeno.
Rye by Martin Auer
Rye è una creazione del proprietario di origini austriache Martin Auer. Il locale, caratterizzato da linee pulite e una superficie di circa 280 metri quadrati, potrebbe essere scambiato per uno showroom di arredamento moderno. Cosi lo descrive il New York Post. Si tratta invece di un panificio che porta la panificazione a un nuovo livello di maestria artigianale e di paziente dedizione.