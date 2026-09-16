Ingredienti a caro prezzo

Quattro gli ingredienti del pane che, come viene riportato dalla panetteria, vengono usati: farina di segale dall'Austria, acqua, sale e tempo. Impazzano i video sui social. Da quando il locale ha aperto, il 10 settembre, davanti al negozio sono comparse code di curiosi pronti a vedere, assaggiare e comprare quello che è già stato ribattezzato il “pane da 60 dollari”. Un prezzo fuori mercato, che invece di scoraggiare i clienti, ha contribuito a trasformarlo in un fenomeno.