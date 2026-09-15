Usa, chiusura immediata per il Kennedy Center. Trump: "Ristrutturazione solo col mio nome"Mondo
La decisione a tempo indeterminato annunciata dal Consiglio d'amministrazione dell'edificio dedicato all'ex presidente cita ragioni di sicurezza e difficoltà finanziarie. Ma il presidente fa sapere che i lavori non avranno luogo fino a quando non sarà autorizzata l'apposizione del suo nome al memoriale
Il Consiglio di amministrazione del Kennedy Center ne ha votato la chiusura immediata, citando problemi di sicurezza e difficoltà finanziarie. Il monumentale edificio in marmo bianco sul Potomac, costruito come memoriale al presidente John F. Kennedy, resterà chiuso a tempo indeterminato a tutti i visitatori. Un portavoce della deputata democratica dell'Ohio Joyce Beatty, membro ex officio del board, ha confermato l'esito del voto. Secondo il Consiglio, la chiusura totale del complesso è necessaria per evitare che le condizioni dell'edificio rappresentino un pericolo per i dipendenti e per il pubblico.
Trump: niente lavori fino a pronuncia della Corte d'Appello
Il presidente americano Donald Trump ha ribadito con fermezza la volontà di apporre il suo nome sull'edificio e fatto sapere che I lavori di ristrutturazione e ricostruzione del Kennedy Center, "un'opera vasta e complessa, non potranno iniziare finché la Corte d'Appello del Dc Circuit non si sarà pronunciata sulla denominazione approvata dal Consiglio. Qualora la sentenza fosse negativa (ipotesi improbabile) e non venisse ribaltata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, la ricostruzione e la ristrutturazione del Kennedy Center non avranno luogo".
Trump, nel suo post, ha ricordato che il board del Kennedy Center "ha deciso oggi, quasi all'unanimità, di chiudere l'edificio per motivi di sicurezza e per poter avviare il processo di ricostruzione. La chiusura avverrà con effetto immediato". I legali del Dipartimento di Giustizia, inoltre, "richiederanno una procedura d'appello accelerata. Nel frattempo, sul conto del Kennedy Center sono stati versati 17 milioni di dollari, raccolti dal presidente Trump, per garantirne la sopravvivenza", riferisce il tycoon nel suo post.