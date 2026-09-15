La decisione a tempo indeterminato annunciata dal Consiglio d'amministrazione dell'edificio dedicato all'ex presidente cita ragioni di sicurezza e difficoltà finanziarie. Ma il presidente fa sapere che i lavori non avranno luogo fino a quando non sarà autorizzata l'apposizione del suo nome al memoriale

Il Consiglio di amministrazione del Kennedy Center ne ha votato la chiusura immediata, citando problemi di sicurezza e difficoltà finanziarie. Il monumentale edificio in marmo bianco sul Potomac, costruito come memoriale al presidente John F. Kennedy, resterà chiuso a tempo indeterminato a tutti i visitatori. Un portavoce della deputata democratica dell'Ohio Joyce Beatty, membro ex officio del board, ha confermato l'esito del voto. Secondo il Consiglio, la chiusura totale del complesso è necessaria per evitare che le condizioni dell'edificio rappresentino un pericolo per i dipendenti e per il pubblico.

Trump: niente lavori fino a pronuncia della Corte d'Appello

Il presidente americano Donald Trump ha ribadito con fermezza la volontà di apporre il suo nome sull'edificio e fatto sapere che I lavori di ristrutturazione e ricostruzione del Kennedy Center, "un'opera vasta e complessa, non potranno iniziare finché la Corte d'Appello del Dc Circuit non si sarà pronunciata sulla denominazione approvata dal Consiglio. Qualora la sentenza fosse negativa (ipotesi improbabile) e non venisse ribaltata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, la ricostruzione e la ristrutturazione del Kennedy Center non avranno luogo".