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Dai dazi al Canada al "Lake America”: cosa ne pensano gli statunitensi?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

La guerra commerciale tra i due Paesi si è intensificata. E anche l'ordine esecutivo firmato dal presidente Usa per rinominare il Lago Ontario si inserisce in questo scontro. La maggior parte dei cittadini statunitensi, tuttavia, non condivide le azioni ostili di Trump contro quello che fino a poco tempo fa era considerato senza tentennamenti un "alleato". Vediamo i sondaggi 

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