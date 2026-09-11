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Grecia, tre cuccioli di tigre di Sumatra nati allo zoo di Atene

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Le tigri più minacciate al mondo hanno messo su famiglia in Grecia, offrendo una speranza per un predatore che sta rapidamente scomparendo in natura. I tre cuccioli probabilmente vivranno tutta la loro vita in un ambiente recintato, lontano dalle foreste di Sumatra e dalla libertà del loro habitat

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Tre cuccioli rarissimi di tigre di Sumatra sono nati all'Attica Zoological Park di Spata, uno zoo nei pressi di Atene, due maschi e una femmina. Hanno appena due mesi di vita e vivranno purtroppo per sempre all’interno di gabbie lontani dal loro habitat naturale. Una speranza comunque per la conservazione in cattività della tigre più rara e minacciata del pianeta. In natura ne restano circa 400 esemplari a causa soprattutto di bracconaggio e deforestazione. 

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I cuccioli vivranno in cattività

I cuccioli, nati a inizio luglio, stanno bene. Sono stati sottoposti alle prime cure sanitarie di routine. L’équipe veterinaria greca li ha vaccinati e installato un microchip identificativo per la registrazione nel database globale della specie. I cuccioli sono orfani di padre morto recentemente per un tumore, mentre la madre si occuperà di loro. In omaggio al padre e alla tradizione del Paese ospitante, i tre cuccioli riceveranno nomi ispirati ai personaggi dell’Odissea.

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Una specie rara e minacciata

La tigre di Sumatra, classificata come specie in pericolo dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni per la conservazione della natura, vive esclusivamente sull’isola indonesiana di Sumatra. Si stima che in natura ne siano rimaste appena 400, soprattutto a causa della massiccia deforestazione.  La riproduzione negli zoo serve a mantenere una riserva genetica della specie in vista di eventuali programmi futuri di reintroduzione, contribuendo alla sopravvivenza genetica della specie.  

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