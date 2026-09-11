Grecia, tre cuccioli di tigre di Sumatra nati allo zoo di Atene

Le tigri più minacciate al mondo hanno messo su famiglia in Grecia, offrendo una speranza per un predatore che sta rapidamente scomparendo in natura. I tre cuccioli probabilmente vivranno tutta la loro vita in un ambiente recintato, lontano dalle foreste di Sumatra e dalla libertà del loro habitat

Tre cuccioli rarissimi di tigre di Sumatra sono nati all'Attica Zoological Park di Spata, uno zoo nei pressi di Atene, due maschi e una femmina. Hanno appena due mesi di vita e vivranno purtroppo per sempre all’interno di gabbie lontani dal loro habitat naturale. Una speranza comunque per la conservazione in cattività della tigre più rara e minacciata del pianeta. In natura ne restano circa 400 esemplari a causa soprattutto di bracconaggio e deforestazione.