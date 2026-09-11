Grecia, tre cuccioli di tigre di Sumatra nati allo zoo di Atene

Le tigri più minacciate al mondo hanno messo su famiglia in Grecia, offrendo una speranza per un predatore che sta rapidamente scomparendo in natura. I tre cuccioli probabilmente vivranno tutta la loro vita in un ambiente recintato, lontano dalle foreste di Sumatra e dalla libertà del loro habitat
Tre cuccioli rarissimi di tigre di Sumatra sono nati all'Attica Zoological Park di Spata, uno zoo nei pressi di Atene, due maschi e una femmina. Hanno appena due mesi di vita e vivranno purtroppo per sempre all’interno di gabbie lontani dal loro habitat naturale. Una speranza comunque per la conservazione in cattività della tigre più rara e minacciata del pianeta. In natura ne restano circa 400 esemplari a causa soprattutto di bracconaggio e deforestazione.
I cuccioli vivranno in cattività
I cuccioli, nati a inizio luglio, stanno bene. Sono stati sottoposti alle prime cure sanitarie di routine. L’équipe veterinaria greca li ha vaccinati e installato un microchip identificativo per la registrazione nel database globale della specie. I cuccioli sono orfani di padre morto recentemente per un tumore, mentre la madre si occuperà di loro. In omaggio al padre e alla tradizione del Paese ospitante, i tre cuccioli riceveranno nomi ispirati ai personaggi dell’Odissea.
Una specie rara e minacciata
La tigre di Sumatra, classificata come specie in pericolo dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni per la conservazione della natura, vive esclusivamente sull’isola indonesiana di Sumatra. Si stima che in natura ne siano rimaste appena 400, soprattutto a causa della massiccia deforestazione. La riproduzione negli zoo serve a mantenere una riserva genetica della specie in vista di eventuali programmi futuri di reintroduzione, contribuendo alla sopravvivenza genetica della specie.