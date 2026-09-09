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Svizzera, esplosione in una centrale idroelettrica nel canton Ticino

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La deflagrazione è avvenuta a Piotta. Secondo quanto riporta la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (Rsi), parte della struttura sarebbe crollata e "due persone sarebbero coinvolte". Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco, ambulanze, un elicottero della Rega e la polizia

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Un'esplosione si è verificata all'interno della centrale idroelettrica del Ritom a Piotta, una frazione di Quinto nel canton Ticino. Secondo quanto riporta la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (Rsi), parte della struttura sarebbe crollata e "due persone sarebbero coinvolte". Al momento, "non si hanno notizie su eventuali vittime". Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco, ambulanze, un elicottero della Rega e la polizia. Come confermato dalla Rsi, “è in corso un intervento alla centrale e le squadre sono al lavoro" ma "è prematuro fornire ulteriori dettagli”.

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