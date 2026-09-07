Quanti statunitensi si definiscono davvero "woke"?

L’identificazione è tuttavia fortemente legata all’appartenenza politica: il 54% degli elettori del Partito Democratico si considera woke, mentre appena l’1% anti-woke; tra i repubblicani, al contrario, il 55% si considera anti-woke e soltanto il 10% woke. Emergono inoltre differenze significative in base all’età e all’appartenenza etnica