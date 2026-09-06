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Delhi, crolla edificio: un morto. Bbc: "Si temono decine di studenti intrappolati"

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©Ansa

Secondo le testimonianze, circa 50 persone si trovavano all'interno della palazzina di cinque piani. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti gravi, mentre sei persone sono state estratte vive dalle macerie

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Un edificio residenziale è crollato nel quartiere Satya Niketan, nella capitale indiana Delhi, e si teme che decine di studenti siano rimasti intrappolati all'interno. Lo riporta la Bbc. Testimoni oculari hanno riferito ai media locali che circa 50 persone si trovavano all'interno della palazzina di cinque piani, situata vicino al campus universitario.

Vittime e soccorsi

Secondo Nftv, che cita la polizia, almeno una persona sarebbe morta e altre due versano in condizioni critiche. Finora i soccorsi hanno estratto sei persone vive dalle macerie.

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