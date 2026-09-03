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Migranti, soccorso barcone alla deriva da 27 giorni al largo delle Canarie: diversi morti

Mondo

Una nuova strage del mare e della disperazione, il cui bilancio è destinato ad aggravarsi con il passare delle ore. Secondo le informazioni raccolte dai soccorritori, a bordo del caicco, salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo, viaggiavano complessivamente 128 migranti

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Un barcone carico di migranti rimasto per 27 giorni alla deriva nell’Atlantico e soccorso all’alba di giovedì a circa 65 miglia a sud-est dell’isola di Gran Canaria. Una nuova strage del mare e della disperazione, il cui bilancio è destinato ad aggravarsi con il passare delle ore. Al momento alcune fonti parlano di decine di vittime. Stando al racconto dei sopravvissuti, a bordo del caicco, salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo viaggiavano complessivamente 128 migranti.

Cosa sappiamo sul naufragio e sui soccorsi

La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta. Il caicco, le fragili imbarcazioni utilizzate dai pescatori in Nord Africa, è stato individuato nella serata di mercoledì a circa 120 chilometri a sud-est di Gran Canaria. Una motovedetta del Salvataggio Marittimo ha raggiunto l'imbarcazione poco dopo le 23, soccorrendo 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, e ha ritrovato 5 cadaveri a bordo. Tuttavia, le avverse condizioni del mare, con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri, hanno impedito il recupero dei corpi. Tre dei superstiti, in gravi condizioni, sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale universitario Doctor Negrin di Gran Canaria. Gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Arguineguin alle 4.40 di oggi, soccorsi dai servizi sanitari e dai volontari della Croce Rossa. Secondo un portavoce della Ong Caminando Fronteras, la Guardia Civil ha confermato che le iscrizioni sullo scafo del barcone recuperato corrispondono a quelle di un'imbarcazione partita il 7 agosto con 128 persone a bordo, tra qui quattro donne e una neonata.

Spain's National Police officers stand as migrants wait on the sidewalk before being registered in Loma Colmenar district of Ceuta on August 31, 2026. Tensions remain high in the territory of 80,000 inhabitants since tens of thousands of people crossed into Ceuta from Morocco over several days in July, triggering a Europe-wide migrant alert. Spanish Prime Minister said the rush of migrants to the Spanish enclave was still under investigation, though he ruled out any responsibility on the part of Moroccan authorities. (Photo by Antonio Sempere / AFP) / The erroneous mention appearing in the metadata of this photo by Antonio Sempere has been modified in AFP systems in the following manner: [on August 31, 2026] instead of [on August 27, 2026]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.

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