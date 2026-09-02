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Egitto, incidente coinvolge bus: almeno 16 vittime

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Il mezzo è stato coinvolto sulla strada Dahab-Nuweiba, nel Sinai meridionale, mercoledì, come ha reso noto il Ministero della Salute in un comunicato

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Sedici persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus sulla strada Dahab-Nuweiba, nel Sinai meridionale, mercoledì; lo ha reso noto il Ministero della Salute in un comunicato.

 

Venti ambulanze si sono precipitate sul luogo dell'incidente, avvenuto sulla strada tra le famose località turistiche di Dahab e Nuweiba, sulla costa orientale del Sinai meridionale. Le autorità hanno affermato che i feriti stanno ricevendo assistenza medica, ma non hanno specificato le cause dell'incidente. La zona è una popolare meta turistica, nota per la sua biodiversità marina, le bellezze naturali e i sentieri escursionistici di montagna. Gli incidenti stradali sono frequenti in Egitto e spesso attribuiti alla guida spericolata, alla scarsa manutenzione dei veicoli e alla disomogenea applicazione delle leggi. Lo scorso anno, quasi 6.000 persone sono morte in incidenti stradali in tutto il Paese, secondo l'agenzia statistica statale egiziana. 

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