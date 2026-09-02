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Germania, esplosione alla stazione centrale di Augusta: due feriti lievi

Mondo
©IPA/Fotogramma

Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico, secondo quanto riferito. Anche i vetri delle finestre sarebbero stati danneggiati dall'esplosione

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Un'esplosione si è verificata all'alba di oggi, intorno alle 5, nella stazione centrale di Augusta, in Baviera. Un oggetto non ancora identificato è deflagrato in un corridoio interno alla struttura, ferendo in modo lieve diverse persone e danneggiando finestre e porte. Sul posto è in corso una vasta operazione di polizia. Le autorità hanno disposto la sospensione di parte del traffico ferroviario, isolando il primo binario e l'area coinvolta. La causa della deflagrazione resta al momento sconosciuta.

Cosa è successo

L'oggetto sarebbe esploso in un corridoio interno alla stazione. L'onda d'urto ha ferito in modo non grave più persone e ha danneggiato alcune finestre e porte. Non è chiaro se vi siano stati ulteriori danni agli edifici.

La circolazione dei treni

Le autorità di pubblica sicurezza sono intervenute nell'immediato ordinando lo stop a una parte del traffico ferroviario. Sono stati isolati il primo binario e la porzione di stazione interessata dalla deflagrazione.

Le indagini

Gli agenti stanno lavorando per chiarire la natura dell'ordigno e le circostanze dell'accaduto. Al momento non è stata resa nota alcuna ipotesi ufficiale sulle cause.

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