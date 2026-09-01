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Paura a New York: donna accoltella due persone, uccisa dalla polizia

Mondo
©Ansa

La donna, Pamela Cisneros, avrebbe precedenti legati a disturbi mentali: si tratterebbe di un attacco completamente casuale e non legato al terrorismo

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Paura a New York, dove una donna ha accoltellato due persone a Times Square uccidendone una prima di essere a sua volta uccisa dalla polizia. Una delle due vittime è morta in ospedale. L'aggressione non sarebbe legata al terrorismo: la donna, a quanto pare, aveva problemi psichici.

L'aggressione a Times Square

Il movente dell'aggressione non è ancora chiaro: a quanto pare l'attacco sarebbe stato completamente casuale. La donna, Pamela Cisneros, avrebbe avuto precedenti legati a disturbi mentali. Alcuni video circolati online la mostrano mentre, con una maglietta rosa e un paio di jeans, impugna due coltelli di fronte agli agenti.

Le forze dell'ordine avrebbero tentato inizialmente di fermarla utilizzando il taser. Di fronte alla reazione della donna, però, gli agenti hanno aperto il fuoco. I due coltelli sono stati successivamente recuperati dalla polizia.

Una vittima è morta in ospedale

L'aggressione ha coinvolto due persone. Una delle vittime è morta dopo essere stata trasportata in ospedale, mentre non sono note le condizioni dell'altra persona aggredita. La dinamica, secondo quanto riferito dal capo della polizia di New York Jessica Tisch, sarebbe stata quella di un attacco non provocato. Gli agenti avrebbero cercato di convincere la donna a deporre le armi, senza riuscirci. Dopo i tentativi di fermarla con il taser, quando la donna si è avvicinata agli agenti brandendo i coltelli, la polizia ha aperto il fuoco. Pamela Cisneros è stata ferita e trasportata in ospedale, dove è successivamente morta.

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