Paura a New York: donna accoltella due persone, uccisa dalla polizia

La donna, Pamela Cisneros, avrebbe precedenti legati a disturbi mentali: si tratterebbe di un attacco completamente casuale e non legato al terrorismo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Paura a New York, dove una donna ha accoltellato due persone a Times Square uccidendone una prima di essere a sua volta uccisa dalla polizia. Una delle due vittime è morta in ospedale. L'aggressione non sarebbe legata al terrorismo: la donna, a quanto pare, aveva problemi psichici.

L'aggressione a Times Square Il movente dell'aggressione non è ancora chiaro: a quanto pare l'attacco sarebbe stato completamente casuale. La donna, Pamela Cisneros, avrebbe avuto precedenti legati a disturbi mentali. Alcuni video circolati online la mostrano mentre, con una maglietta rosa e un paio di jeans, impugna due coltelli di fronte agli agenti. Le forze dell'ordine avrebbero tentato inizialmente di fermarla utilizzando il taser. Di fronte alla reazione della donna, però, gli agenti hanno aperto il fuoco. I due coltelli sono stati successivamente recuperati dalla polizia.