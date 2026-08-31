Migliaia di sardine sono state trovate morte lungo le spiagge di Gqeberha, sulla costa meridionale del Sudafrica, secondo episodio dopo quello nel Western Cape di poche settimane fa. L'ipotesi principale delle autorità è il Pilchard Herpesvirus (Phv), mai identificato prima nelle sardine sudafricane, ma la causa non è ancora confermata. Timori per l'ecosistema costiero e per il pinguino africano, specie in pericolo critico ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Migliaia di sardine sono state rinvenute morte negli ultimi giorni sulle spiagge di Gqeberha (Port Elizabeth), lungo la costa meridionale del Sudafrica. Si tratta del secondo episodio del genere in poche settimane, dopo quello registrato nel Western Cape, e la sequenza allarma sia le autorità sia la comunità scientifica.

Il possibile ruolo del virus Phv Il Department of Forestry, Fisheries and the Environment (Dffe) ha definito "probabile" un collegamento tra i due eventi, pur precisando che il nesso deve ancora essere confermato da ulteriori analisi. Per il governo, l'ipotesi principale resta il Pilchard Herpesvirus (Phv), un patogeno già associato alle imponenti morie di sardine registrate in Australia e Nuova Zelanda negli anni Novanta. Il virus non era però mai stato individuato prima nelle sardine sudafricane, e le autorità sottolineano che non è ancora stato indicato in via definitiva come causa della mortalità.

Le altre ipotesi al vaglio I ricercatori stanno valutando anche il peso di fattori ambientali: acque povere di ossigeno, anomalie oceanografiche e fioriture algali potrebbero aver reso i pesci più vulnerabili all'infezione. Segnalazioni di spiaggiamenti sono arrivate anche dalla vicina Namibia.