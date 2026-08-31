Oggi scadeva il mese di sospensione dell'accordo, che ha portato dall'1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal Paese iberico, in seguito al caos nell’exclave di Ceuta. Il governo ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre due settimane
Come anticipato dal quotidiano La Repubblica, l'Italia ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con la Spagna per altri 15 giorni. Oggi scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen, che ha portato dall'1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal Paese iberico, in seguito al caos nell’exclave di Ceuta. E Roma ha scelto di prorogare lo stop all'accordo per altre due settimane.
La valutazione di Piantedosi
Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi la situazione a Ceuta "è tutt'altro che migliorata". Il titolare del Viminale descrive un quadro ancora "complicato. Per stessa ammissione di fonti aperte di matrice spagnola si tratta di un numero variabile tra i 5 e i 10mila migranti ancora presenti lì, quasi tutti non identificati o non compiutamente identificati". E Piantedosi parla anche di un "allarme" da parte di agenzie di intelligence spagnole riguardo "possibili soggetti con una caratterizzazione jihadista". Parole che già lasciavano ipotizzare un possibile prolungamento del provvedimento in vigore. Di certo, ribadisce, "non c'è mai stata una volontà di scontro col governo spagnolo" o con la Spagna che definisce un "Paese fraterno".
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Scongiurata ipotesi di un mese di stop
La proroga è dunque stata di due settimane. Si temeva uno stop più lungo. Nei giorni scorsi il quotidiano La Vanguardia aveva scritto che Meloni si preparava a "prolungare il braccio di ferro con la Spagna per Schengen prorogando la misura prevedibilmente almeno per un mese”. Tra le motivazioni si segnalano “un aggravamento della situazione a Ceuta” e i possibili “rischi di terrorismo”. Al momento i controlli alle frontiere non hanno dato risultati rilevanti: pochi gli irregolari e nessuno proveniente da Ceuta. Il 6 settembre è al momento la data fino alla quale la Spagna ha deciso di mantenere le proprie misure adottate in risposta a quelle italiane. Madrid però potrebbe a sua volta prorogarle.
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