Oggi scadeva il mese di sospensione dell'accordo, che ha portato dall'1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal Paese iberico, in seguito al caos nell’exclave di Ceuta. Il governo ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre due settimane ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Come anticipato dal quotidiano La Repubblica, l'Italia ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con la Spagna per altri 15 giorni. Oggi scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen, che ha portato dall'1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal Paese iberico, in seguito al caos nell’exclave di Ceuta. E Roma ha scelto di prorogare lo stop all'accordo per altre due settimane.

La valutazione di Piantedosi Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi la situazione a Ceuta "è tutt'altro che migliorata". Il titolare del Viminale descrive un quadro ancora "complicato. Per stessa ammissione di fonti aperte di matrice spagnola si tratta di un numero variabile tra i 5 e i 10mila migranti ancora presenti lì, quasi tutti non identificati o non compiutamente identificati". E Piantedosi parla anche di un "allarme" da parte di agenzie di intelligence spagnole riguardo "possibili soggetti con una caratterizzazione jihadista". Parole che già lasciavano ipotizzare un possibile prolungamento del provvedimento in vigore. Di certo, ribadisce, "non c'è mai stata una volontà di scontro col governo spagnolo" o con la Spagna che definisce un "Paese fraterno". Vedi anche Perché Ceuta ha diviso l'Europa