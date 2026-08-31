Morto a Bali mentre praticava surf il 39enne toscano Gabriele Bellucci

Un 39enne di Vinci (Firenze), Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava il surf a Bali, in Indonesia, dove viveva da due anni. E' quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto, la salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamani alle 10,30, nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana, si terranno i funerali. Per la passione per il surf Bellucci, riportano i quotidiani, aveva girato mezzo mondo per poi fermarsi a Bali. Sulle cause del decesso le ipotesi sarebbero quelle di un malore o di un incidente: il 39enne potrebbe essere scivolato sbattendo forte la testa contro la tavola e perdendo poi i sensi. Dopo essersi diplomato all'Iti Ferraris di Empoli, Bellucci aveva lavorato per un periodo per la Sesa, coltivando in parallelo le sue passioni: quella per il surf, legata ai viaggi e quella per l'Oriente dove aveva vissuto, prima in Thailandia poi a Bali. Era comunque sempre rimasto in contatto con i suoi amici empolesi anche per i suoi trascorsi nella squadra amatoriale della Spicchiese di cui era stato prima calciatore e poi allenatore. "Sei un pezzo di noi, lo sarai per sempre. See you in space cowboy, dal cuore rossoblù", lo hanno ricordato i suoi amici della Spicchiese sui social network. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Vinci Daniele Vanni: "A nome mio e dell'Amministrazione comunale di Vinci, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e condividere con lui un pezzo di strada".