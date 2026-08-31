11 settembre 2001, "Aumentati i casi di cancro tra i sopravvissuti"

La notizia è pubblicata dal New York Post, che fa riferimento alle sostanze tossiche inalate a seguito della combustione e dei crolli a Ground Zero

Le certificazioni di cancro tra i sopravvissuti alle Torri Gemelle, i residenti di Manhattan e i lavoratori che si trovavano sul sito e nelle vicinanze del World Trade Center sono esplose, passando da 3.204 nel 2015 a 57.044 quest'anno, rivelano i dati raccolti dal World Trade Center Health Program.

La notizia è pubblicata dal New York Post, che fa riferimento alle sostanze tossiche inalate a seguito della combustione e dei crolli a Ground Zero.

“Purtroppo, perdiamo circa due clienti al giorno e vediamo una nuova certificazione di cancro ogni 50 minuti", ha affermato l'avvocato Michael Barasch, il cui studio legale rappresenta migliaia di persone iscritte al World Trade Center Health Program.

Per la prima volta, scrive la testata newyorchese, il numero di casi di cancro tra i sopravvissuti che risiedevano, lavoravano o frequentavano la scuola vicino a Ground Zero ha superato il numero dei soccorritori, come vigili del fuoco e poliziotti, che hanno subito un'esposizione prolungata, secondo le statistiche. I sopravvissuti rappresentano 28.913 dei casi totali di cancro registrati finora, un aumento impressionante del 4.066% rispetto ai 694 casi segnalati nel 2015. I soccorritori rappresentano 28.131 dei casi di cancro.

Nel frattempo, un numero crescente di sopravvissuti e soccorritori sta ricevendo diagnosi di tumori rari.

Ad esempio, si registrano 82 casi di tumore al timo, una piccola ghiandola dietro lo sterno, tumori che rappresentano meno dell'1% di tutti i casi di cancro. Si registrano inoltre 591 casi di tumori neuroendocrini, tumori rari che si trovano più spesso nel pancreas, nell'intestino, nei polmoni o nelle ghiandole surrenali, e che colpiscono stomaco e intestino. Il numero di questi casi è aumentato del 6% tra i sopravvissuti dell'11 settembre da marzo a giugno.

Il Post aveva già segnalato un numero allarmante di uomini sopravvissuti colpiti da cancro al seno dopo essere stati esposti all'aria tossica di Ground Zero. Attualmente si contano 188 vittime di cancro al seno maschile. Si registrano anche 163 vittime di tumore al cervello, con un aumento di 14 casi, pari al 9%, nell'ultimo trimestre.

L'aumento dei casi di cancro è attribuito, in parte, all'età avanzata della popolazione di soccorritori e sopravvissuti di Ground Zero, la maggior parte dei quali ha ormai tra i 50 e i 70 anni.