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Inondazioni al Grand Canyon, 20 dispersi e oltre 60 evacuati

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X - GrandCanyonNPS

Le acque hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado. Il National Park Service ha invitato chiunque abbia notizie di escursionisti o viaggiatori nel Bright Angel Canyon e nell'area di Phantom Ranch sabato pomeriggio, momento in cui si sono verificate le piene, a fornire informazioni alle autorità del parco

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Almeno venti persone risultano disperse dopo un'inondazione lampo che ha investito il percorso Bright Angel e l'area di Phantom Ranch nel Parco Nazionale del Grand Canyon, in Arizona. Lo riferisce su X il Servizio Parchi Nazionali, che "chiede informazioni su oltre 20 persone che potrebbero risultare disperse o irreperibili in seguito all'alluvione lampo del 29 agosto". 

Altre decine sono state evacuate dopo che alcune aree sono state colpite da piene improvvise di "notevole entità": le acque hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado.

La nota del Parco

Il National Park Service ha invitato chiunque abbia notizie di escursionisti o viaggiatori nel Bright Angel Canyon e nell'area di Phantom Ranch sabato pomeriggio, momento in cui si sono verificate le piene, a fornire informazioni alle autorità del parco. Le autorità stanno inoltre cercando chiunque possa essersi trovato lungo il North Kaibab Trail, chi abbia soggiornato al Bright Angel Campground o chi stesse viaggiando o pernottando nella zona nota come "the Box", a nord di Phantom Ranch. Almeno 62 persone sono state evacuate dalla popolare meta turistica dopo che l'inondazione ha causato gravi danni. Tutte queste zone sono state ora completamente chiuse anche in previsione di nuovi temporali che potrebbero verificarsi oggi e domani.

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