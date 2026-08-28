Il rogo si è sviluppato in una struttura nei pressi dello stadio di Wembley, a nord-ovest della capitale. Impegnati 125 pompieri con 20 autopompe ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A Londra è divampato un grande incendio in un centro per la raccolta dei rifiuti vicino allo stadio di Wembley. I pompieri della capitale britannica hanno fatto sapere che sono sul posto, nel quartiere Neasden a nord-ovest di Londra, con 125 uomini e 20 autopompe. A causa delle fiamme e del fumo, in zona sono stati sospesi treni e metropolitane.

Incendio a Londra, una colonna di fumo visibile da chilometri Le colonne di fumo che si levano dal centro rifiuti in fiamme sono infatti visibili da molti chilometri di distanza, e i londinesi sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre. Il deposito in fiamme è gestito da London Energy, società della North London Waste Authority, responsabile dello smaltimento dei rifiuti per i quartieri nel nord della capitale.

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