Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incendio in un centro di raccolta dei rifiuti a Londra, sospesi treni e metropolitana

Mondo
x.com @Chay Bowes

Il rogo si è sviluppato in una struttura nei pressi dello stadio di Wembley, a nord-ovest della capitale. Impegnati 125 pompieri con 20 autopompe

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

A Londra è divampato un grande incendio in un centro per la raccolta dei rifiuti vicino allo stadio di Wembley. I pompieri della capitale britannica hanno fatto sapere che sono sul posto, nel quartiere Neasden a nord-ovest di Londra, con 125 uomini e 20 autopompe. A causa delle fiamme e del fumo, in zona sono stati sospesi treni e metropolitane.

Incendio a Londra, una colonna di fumo visibile da chilometri

Le colonne di fumo che si levano dal centro rifiuti in fiamme sono infatti visibili da molti chilometri di distanza, e i londinesi sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre. Il deposito in fiamme è gestito da London Energy, società della North London Waste Authority, responsabile dello smaltimento dei rifiuti per i quartieri nel nord della capitale.

Sospesi treni e metropolitane

L'agenzia dei Trasporti della capitale ha sospeso l'intera Metropolitan Line e parzialmente la Jubilee, tra Willesden Green e Wembley Park. Anche i treni da e per Londra Marylebone hanno subito ritardi o cancellazioni per il blocco delle linee in direzione di Aylesbury.

Mondo: Ultime notizie

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Guerra Ucraina Russia, Mosca: Kiev non vuole pace, avanti con guerra

live Mondo

Il Cremlino conferma che le operazioni militari proseguiranno, accusando Kiev di non voler...

Teheran: "Abbiamo nuove armi, le sveleremo in battaglia". LIVE

live Mondo

L'Iran continua a mediare con gli Stati Uniti ma tiene alta la tensione con annunci belligeranti....

Alluvione Nepal Tibet, 547 morti. A Kathmandu la task force italiana

live Mondo

Continua a crescere il numero dei morti provocati dalle alluvioni improvvise che da mercoledì...

Uganda, morto a 34 anni il "più giovane re del mondo"

Mondo

L'annuncio è stato dato dal primo ministro del regno, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, come...

Mondo: I più letti