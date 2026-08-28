Arabia Saudita, fulmine colpisce torre dell'orologio della Mecca VIDEO

Un violento temporale si è abbattuto la sera del 26 agosto su Mecca, in Arabia Saudita, mentre i fedeli pregavano nella Grande Moschea. Le immagini diffuse sui social mostrano il momento in cui una scarica ha colpito la sommità della torre dell'orologio, uno degli edifici più alti al mondo. Le autorità meteo avevano diramato l'allerta ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un violento temporale ha investito Mecca, in Arabia Saudita, la sera di mercoledì 26 agosto, proprio mentre migliaia di fedeli erano raccolti in preghiera nella Grande Moschea. Nel pieno dell'attività elettrica, un fulmine ha colpito la cima della torre dell'orologio che sovrasta la città santa dell'Islam: la scena, ripresa in video e diffusa sui social, è diventata rapidamente virale. Non risultano feriti né danni di rilievo alla struttura.

Le immagini Il momento è stato catturato dal fotografo Youssef Bajjash, le cui riprese mostrano la scarica squarciare il cielo scuro prima di raggiungere la sommità dell'edificio. Su X, l'autore ha descritto l'accaduto come "una notte di lampi e tuoni indimenticabile". Altri filmati, rilanciati anche dall'agenzia di Stato saudita Spa e dall'emirato della regione della Mecca, mostrano i pellegrini intenti a compiere la preghiera dell'Isha sotto la pioggia battente all'interno della Grande Moschea. La torre dell'orologio, alta circa 601 metri e parte del complesso Abraj al-Bait accanto al luogo sacro, è tra le costruzioni più alte della regione: la sua posizione la rende particolarmente esposta durante i temporali e le fasi di intensa attività elettrica.

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Le allerte meteo Nelle ore precedenti il Centro nazionale di meteorologia saudita aveva emesso un'allerta rossa per le piogge intense attese su parte della regione della Mecca, invitando la popolazione, tramite la Protezione civile, alla prudenza e a stare lontano da corsi d'acqua, fondovalle e dighe. Un nuovo avviso, valido per giovedì 27 agosto, ha segnalato pioggia moderata sulla Mecca e sul governatorato di Al-Jumum, con vento forte, visibilità ridotta, grandine, temporali e possibili allagamenti improvvisi.

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