I 6 peggiori disastri causati dallo scioglimento dei ghiacciai

Centinaia tra morti e dispersi tra Nepal e Tibet dopo il crollo della sezione inferiore di un ghiacciaio himalayano, precipitato sul fondovalle e trasformatosi in una valanga di ghiaccio e roccia lungo il fiume Lhende Khola, al confine montuoso tra i due Paesi. La colata di fango ha investito il porto di Gyirong, in Tibet, riversandosi poi in Nepal e generando alluvioni improvvise ad alta velocità che hanno distrutto intere strade e impianti energetici e sommerso villaggi.

2026 — Confine Nepal-Tibet - ©IPA/Fotogramma