Pakistan, incendio in reparto pediatria: 15 neonati morti a Islamabad. Indagini in corsoMondo
Le fiamme sarebbero divampate a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto, secondo quanto riferito dai soccorritori. Il premier pachistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine "immediata"
Quindici neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) di Islamabad. Lo riporta Times of India e altri media locali. Secondo i primi riscontri l'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pachistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto "entro 24 ore" e "accertare i fatti". Il premier pachistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine "immediata".
I soccorsi
Squadre di soccorso, specialisti e polizia sono giunte immediatamente sul posto e hanno domato l'incendio, spiegano le autorità riportando una chiamata di emergenza effettuata poco prima delle 7 del mattino ora locale (le 4 in Italia). I soccorritori affermano di aver tratto in salvo almeno 19 persone dall'ospedale: dieci donne, sette bambini e due uomini.