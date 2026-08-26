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Pakistan, incendio in reparto pediatria: 15 neonati morti a Islamabad. Indagini in corso

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Le fiamme sarebbero divampate a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto, secondo quanto riferito dai soccorritori. Il premier pachistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine "immediata"

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Quindici neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) di Islamabad. Lo riporta Times of India e altri media locali. Secondo i primi riscontri l'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pachistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto "entro 24 ore" e "accertare i fatti". Il premier pachistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine "immediata". 

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I soccorsi

Squadre di soccorso, specialisti e polizia sono giunte immediatamente sul posto e hanno domato l'incendio, spiegano le autorità riportando una chiamata di emergenza effettuata poco prima delle 7 del mattino ora locale (le 4 in Italia). I soccorritori affermano di aver tratto in salvo almeno 19 persone dall'ospedale: dieci donne, sette bambini e due uomini. 

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