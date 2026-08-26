Quindici neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) di Islamabad. Lo riporta Times of India e altri media locali. Secondo i primi riscontri l'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pachistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto "entro 24 ore" e "accertare i fatti". Il premier pachistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine "immediata".