Il presidente ha celebrato pubblicamente l'affermazione attraverso il suo social Truth. Lo ha fatto condividendo un'immagine che lo ritrae insieme a Graham, accompagnandola con un messaggio dedicato all'endorsement che l'ha preceduta. A novembre la stessa Graham affronterà la sfida decisiva contro la democratica Andrews

Darline Graham, sorella del senatore repubblicano defunto Lindsey Graham, ha vinto le primarie in South Carolina per il Senato. Graham è stata appoggiata dal presidente Donald Trump e la sua vittoria conferma la buona tenuta dello stesso Trump sulla sua base e sul partito. Graham sfiderà a novembre la democratica Annie Andrews.

La celebrazione di Trump sul suo social Truth

Il presidente degli Stati Uniti ha seguito con particolare attenzione l'esito delle primarie e ha celebrato pubblicamente l'affermazione della candidata attraverso il suo social Truth. Il presidente ha condiviso un'immagine che lo ritrae insieme a Graham, accompagnandola con un messaggio dedicato alla sua vittoria e all'endorsement che l'ha preceduta. L'appoggio dell'ex presidente si è rivelato infatti un elemento centrale nella campagna di Graham, che a novembre dovrà affrontare la sfida decisiva contro la democratica Andrews.