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Primarie Usa, in South Carolina vince Darline Graham sostenuta da Trump

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Il presidente ha celebrato pubblicamente l'affermazione attraverso il suo social Truth. Lo ha fatto condividendo un'immagine che lo ritrae insieme a Graham, accompagnandola con un messaggio dedicato all'endorsement che l'ha preceduta. A novembre la stessa Graham affronterà la sfida decisiva contro la democratica Andrews

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Darline Graham, sorella del senatore repubblicano defunto Lindsey Graham, ha vinto le primarie in South Carolina per il Senato. Graham è stata appoggiata dal presidente Donald Trump e la sua vittoria conferma la buona tenuta dello stesso Trump sulla sua base e sul partito. Graham sfiderà a novembre la democratica Annie Andrews. 

La celebrazione di Trump sul suo social Truth

Il presidente degli Stati Uniti ha seguito con particolare attenzione l'esito delle primarie e ha celebrato pubblicamente l'affermazione della candidata attraverso il suo social Truth. Il presidente ha condiviso un'immagine che lo ritrae insieme a Graham, accompagnandola con un messaggio dedicato alla sua vittoria e all'endorsement che l'ha preceduta. L'appoggio dell'ex presidente si è rivelato infatti un elemento centrale nella campagna di Graham, che a novembre dovrà affrontare la sfida decisiva contro la democratica Andrews.

Darline Graham
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