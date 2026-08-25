Portogallo, ubriaco travolge la folla ad Albufeira: 12 feriti

Un automobilista di 35 anni, positivo all'alcoltest, ha travolto diversi pedoni ad Albufeira, nel sud del Portogallo, dopo aver forzato un controllo di polizia intorno alle 3 del mattino. I feriti sono dodici, tra cui due agenti e un cittadino polacco: uno è in gravi condizioni. Il conducente è stato fermato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dodici persone sono rimaste ferite ad Albufeira, località turistica dell'Algarve, nel sud del Portogallo, travolte nella notte da un'auto guidata da un uomo risultato positivo all'alcoltest. Il conducente, un portoghese di 35 anni, avrebbe forzato un posto di blocco prima di dirigersi contro i pedoni in una via affollata della movida, intorno alle 3 del mattino. Tra i feriti figurano anche due agenti e un cittadino polacco. Una persona versa in gravi condizioni.

La dinamica Secondo quanto ricostruito, l'automobile non si è fermata all'alt di due agenti e ha proseguito la corsa fino a piombare sulla folla, in una zona nota per bar e locali notturni nei pressi della spiaggia di Oura. La marcia si è interrotta solo quando il veicolo è finito contro un'altra auto. A quel punto il conducente ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti sul posto. Leggi anche Auto sulla folla a Berlino, un morto e 15 feriti