Croazia, 20enne italiano morto durante un giro in moto d'acqua

Tragedia in Croazia per un giovane di 20 anni, Leonardo Bucci, residente a Montevarchi (Arezzo), morto nella giornata di giovedì 20 agosto mentre si trovava in vacanza sull’isola di Pag insieme ad alcuni amici. Le circostanze della morte restano ancora da chiarire e sono in corso gli accertamenti delle autorità croate per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, il gruppo di giovani era impegnato in un’escursione in mare a bordo di moto d’acqua. Al termine dell’esperienza, gli amici del ventenne sono rientrati alla base, accorgendosi però che il loro compagno non era tornato con loro. È quindi scattato l’allarme e sono state immediatamente avviate le ricerche nella zona. La moto d’acqua utilizzata dal giovane sarebbe stata ritrovata integra nei pressi di una riva. Poco distante, in acqua, è stato successivamente individuato il corpo del ventenne, ormai privo di vita. Un ritrovamento che lascia ancora diversi interrogativi sulla dinamica della tragedia.

Non è infatti ancora chiaro cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla morte né per quale motivo il giovane non sia riuscito a fare ritorno alla base insieme agli altri componenti del gruppo. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un possibile malore, ma al momento non ci sono elementi ufficiali che consentano di stabilire la causa del decesso. Gli amici del ragazzo sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine croate come persone informate sui fatti. Un passaggio ritenuto importante per ricostruire la sequenza degli eventi. I giovani, tuttavia, durante l’uscita in mare non si trovavano tutti vicini e non avrebbero quindi assistito direttamente a quanto potrebbe essere accaduto al loro compagno.