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Spider-Man, sala evacuata per un odore molesto: "una puzzetta" o uno scherzo?

Mondo

È accaduto in un cinema di Cartagena, in Colombia, durante una proiezione di "Spider-Man: Brand New Day". Un odore nauseabondo ha invaso la sala e numerosi spettatori sono usciti coprendosi naso e bocca. Le immagini sono diventate virali sui social. Resta incerta l'origine del fenomeno: due le ipotesi. Il personale non ha individuato il responsabile e la proiezione non è stata cancellata ufficialmente

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Una proiezione di Spider-Man: Brand New Day è stata interrotta il 2 agosto in un cinema di Cartagena, in Colombia, dopo che un odore nauseabondo ha invaso la sala. Numerosi spettatori del Plaza Bocagrande hanno lasciato i propri posti coprendosi naso e bocca, mentre le immagini della scena si diffondevano rapidamente in rete.

Cosa mostra il video

Nelle riprese condivise online si vedono decine di persone abbandonare l'auditorium e riversarsi nei corridoi. Tra loro compare anche uno spettatore vestito con il costume dell'Uomo Ragno. Il disagio, a giudicare dalle immagini, sarebbe stato tale da spingere buona parte del pubblico a uscire nel giro di pochi istanti.

L'origine incerta

Non è chiaro cosa abbia provocato l'odore. Alcuni presenti hanno ipotizzato che non si sia trattato di un episodio "spontaneo" corporale, ma di uno scherzo messo in atto con una bombetta puzzolente. Il personale del cinema ha riferito di non essere riuscito a identificare il responsabile. La sala non è stata chiusa: la proiezione, pur non essendo stata cancellata in via ufficiale, è proseguita, anche se molti spettatori hanno scelto di non tornare al proprio posto. L'attività del cinema, spiegano dalla struttura, non ha subito ulteriori interruzioni.

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