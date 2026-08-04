Nato il terzo figlio della principessa Eugenia di York: è una bimba

La principessa Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank hanno annunciato la nascita della loro terza figlia. Il parto è avvenuto a Lisbona, in Portogallo, ma la coppia ha deciso di prendersi un po' di tempo prima di comunicare il nome della piccola ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La principessa Eugenia di York ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, una bambina, avuta con il marito Jack Brooksbank. La notizia è stata resa pubblica attraverso un messaggio pubblicato dalla principessa sui social e da una successiva comunicazione di Buckingham Palace. La coppia aveva già due figli, August ed Ernest.

L'annuncio della nascita La principessa Eugenia ha condiviso su Instagram una fotografia della neonata, accompagnandola con il messaggio: "Io e Jack siamo così felici di annunciare la nascita della piccola Brooksbank!! Siamo follemente innamorati della nostra bimba". Nell'immagine la bambina indossa un completo rosa e un cappellino azzurro. Al momento dell'annuncio non è stato comunicato il nome della piccola.

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Il parto a Lisbona Secondo Buckingham Palace, la bambina è nata ieri in un ospedale di Lisbona, in Portogallo. Nel comunicato ufficiale si legge che "Sua Altezza Reale la principessa Eugenia e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare la nascita in sicurezza della loro figlia, venuta alla luce lunedì 3 agosto 2026 alle 18.20 in un ospedale di Lisbona, in Portogallo". Il comunicato aggiunge che il peso della piccola alla nascita era di 2,98 chili. La famiglia vive parte dell'anno nel Regno Unito e parte in Portogallo, dove Jack Brooksbank lavora. Secondo quanto riferito da Buckingham Palace, i genitori si stanno prendendo del tempo prima di scegliere il nome della bambina.