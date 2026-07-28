Johnson & Johnson ha dichiarato che l'accordo copre circa 76.000 richieste di risarcimento, incluse quelle di un tribunale federale del New Jersey e le cause correlate presso i tribunali statali. La multinazionale statunitense aveva già raggiunto un accordo nella maggior parte delle cause che l'avevano portata in tribunale con l'accusa che il suo talco contenesse amianto causa principale di mesotelioma in migliaia di clienti. Gli studi legali dei querelanti hanno definito l'accordo una buona soluzione dopo una battaglia legale durata a lungo. Affiché diventi effettivo, dovrà essere accettato dal 95% delle persone che hanno presentato richieste di risarcimento.

Le parole del vicepresidente dell'azienda

Il vicepresidente per il contenzioso di Johnson & Johnson, Erik Haas, ha affermato che le accuse erano "prive di fondamento" e che l'azienda era disposta a raggiungere un accordo per chiudere la questione. "Pur essendo fiduciosi che l'azienda avrebbe alla fine prevalso in un ulteriore contenzioso, com'è accaduto nella stragrande maggioranza dei casi finora trattati, questo accordo consente all'azienda di lasciarsi alle spalle questa vicenda e di rimanere concentrata sulla sua missione di sviluppare farmaci e dispositivi che salvano vite umane", ha dichiarato Haas.