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Usa, l'Fda mette fuorilegge due coloranti alimentari

Mondo
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Si tratta di due sostanze derivate dal petrolio, per i quali l'agenzia americana ha deciso la revoca dell'autorizzazione all'impiego

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L'Fda, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, ha annunciato due provvedimenti per revocare l'autorizzazione all'impiego di due coloranti alimentari derivati dal petrolio. Secondo l'agenzia, si tratta di additivi considerati obsoleti e non più utilizzi dall'industria alimentare.

Quali sono i coloranti interessati

Il primo provvedimento riguarda il Rosso Agrumi n. 2, colorante autorizzato dal 1959 per la colorazione della buccia delle arance mature. Il secondo interessa invece l'Arancio B. Con la decisione annunciata dalla Fda viene revocata l'autorizzazione all'impiego di entrambi come coloranti alimentari.

L'iter della decisione

Per quanto riguarda l'Arancio B, la Fda ha reso noto di aver valutato i commenti pubblici ricevuti sulla proposta di revoca senza individuare elementi in grado di modificare la conclusione dell'agenzia, secondo cui l'impiego autorizzato del colorante è stato abbandonato dall'industria. Per il Rosso Agrumi n. 2, invece, la Food and Drug Administration raccoglierà osservazioni pubbliche per 30 giorni. Il termine indicato dall'agenzia per l'invio dei commenti è il 24 agosto 2026.

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